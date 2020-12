Covid in Piemonte: positivi solo il 6 per cento dei tamponi. 84 i morti (Di giovedì 10 dicembre 2020) Cala ancora la percentuale di positivi al tampone per il Covid in Piemonte: 974 su 14400 effettuati, pari al 6,8 per cento del totale. Lo rende noto l’Unità di crisi regionale nel comunicare i dati relativi alle ultime 24 ore che vedono comunque ancora 84 morti nella regione per un totale di 6897 decessi da inizio delle pandemia. 3.266 i guariti e otto ricoverati in meno in terapia intensiva dove i posti occupati sono in totale 310. 4.069 le persone ospedalizzate negli altri reparti (-33), mentre le persone in isolamento domiciliare sono 56.728. L'articolo proviene da Nuova Società. Leggi su nuovasocieta (Di giovedì 10 dicembre 2020) Cala ancora la percentuale dial tampone per ilin: 974 su 14400 effettuati, pari al 6,8 perdel totale. Lo rende noto l’Unità di crisi regionale nel comunicare i dati relativi alle ultime 24 ore che vedono comunque ancora 84nella regione per un totale di 6897 decessi da inizio delle pandemia. 3.266 i guariti e otto ricoverati in meno in terapia intensiva dove i posti occupati sono in totale 310. 4.069 le persone ospedalizzate negli altri reparti (-33), mentre le persone in isolamento domiciliare sono 56.728. L'articolo proviene da Nuova Società.

