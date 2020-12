Cooperazione e pandemie: al via corso accreditato in ‘Diritto Internazionale Sanitario’ (Di giovedì 10 dicembre 2020) Al via il corso di alta formazione in ‘Diritto Internazionale Sanitario, Emergenza Covid-19 e Cooperazione Internazionale’. Il corso, accreditato dal Ministero della Salute, attribuirà 6 crediti universitari/50 crediti ECM per operatori sanitari. Esso è organizzato dall’Associazione Sophis, ente di formazione professionale in uno con lsfoa – Istituto Superiore di Finanza e Organizzazione aziendale, Università privata di diritto Internazionale ed il Parlamento della Legalità Internazionale. corso patrocinato dall’Associazione Internazionale Onlus ‘E ti porto in Africa’ e dal Corpo Internazionale di soccorso Universo Humanitas. La durata sarà di 50 ore e si svolgerà in ... Leggi su ladenuncia (Di giovedì 10 dicembre 2020) Al via ildi alta formazione inSanitario, Emergenza Covid-19 e’. Ildal Ministero della Salute, attribuirà 6 crediti universitari/50 crediti ECM per operatori sanitari. Esso è organizzato dall’Associazione Sophis, ente di formazione professionale in uno con lsfoa – Istituto Superiore di Finanza e Organizzazione aziendale, Università privata di dirittoed il Parlamento della Legalitàpatrocinato dall’AssociazioneOnlus ‘E ti porto in Africa’ e dal Corpodi socUniverso Humanitas. La durata sarà di 50 ore e si svolgerà in ...

GaiaThinks : RT @cooperazione_it: DG @margiodi interviene alla 4ª rassegna #DirittoPubblico dell'Economia @Upelva: 'L’Italia non è solamente un Paese ch… - TeodoroMiano : RT @cooperazione_it: DG @margiodi interviene alla 4ª rassegna #DirittoPubblico dell'Economia @Upelva: 'L’Italia non è solamente un Paese ch… - Upelva : RT @cooperazione_it: DG @margiodi interviene alla 4ª rassegna #DirittoPubblico dell'Economia @Upelva: 'L’Italia non è solamente un Paese ch… - SamueleCofano : RT @cooperazione_it: DG @margiodi interviene alla 4ª rassegna #DirittoPubblico dell'Economia @Upelva: 'L’Italia non è solamente un Paese ch… - cooperazione_it : DG @margiodi interviene alla 4ª rassegna #DirittoPubblico dell'Economia @Upelva: 'L’Italia non è solamente un Paese… -

Ultime Notizie dalla rete : Cooperazione pandemie Cina-Usa: amb. Pechino, serve cooperazione in post-pandemia - Dalla Cina Agenzia ANSA Usa: Congresso propone una partnership medica con Taiwan (2)

Il rapporto di fattibilità dovrebbe tenere in considerazione "gli scopi e gli obiettivi dello sviluppo di un partenariato per la ...

Covid, il contributo del Papa Giovanni al dibattito internazionale sul “Mediterraneo del futuro”

Bergamo, 2 novembre 2020 – Sono 43 le delegazioni internazionali che hanno partecipato all’evento in agenda per martedì 1 dicembre, per un totale di 60 ...

Il rapporto di fattibilità dovrebbe tenere in considerazione "gli scopi e gli obiettivi dello sviluppo di un partenariato per la ...Bergamo, 2 novembre 2020 – Sono 43 le delegazioni internazionali che hanno partecipato all’evento in agenda per martedì 1 dicembre, per un totale di 60 ...