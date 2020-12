App Immuni e Cashback saranno collegate? La rivelazione di Crisanti

stefanoepifani : Alla prossima pandemia: collegare il sistema di #tracing a quello di #cashback così, se sopravviviamo al combinato… - lastknight : La App di #cashback @IOitaliait si avvia a superare gli scaricamenti di @immuni_app. Evidentemente la #vita di tutt… - reportrai3 : Lunedì 21.20 @RaiTre Non solo Immuni. Un’ordinanza firmata dal presidente Musumeci a inizio giugno prevede che chiu… - lavwley : Persone che hanno scaricato l'app #immuni da giugno. 8 milioni Persone che hanno scaricato l'app #IO dal 6 dicembre… - mrcrto : RT @ImolaOggi: Il racket del tracciamento. Covid, Crisanti: 'Cashback solo se scarichi app Immuni' -

Ultime Notizie dalla rete : App Immuni

Il virologo Andrea Crisanti fa una rivelazione davvero forte sull'app Immuni: potrebbe essere collegata al Cashback di Stato?Lo dimostra l'andamento dei download delle app IO, necessaria per accedee al cashback di Stato e Immuni, introdotta per cercare di rafforzare il contact tracing e limitare la diffusione del ...

Immuni - Sito Ufficiale

Immuni è un'app creata per aiutarci a combattere l'epidemia di COVID-19. L'app sfrutta la tecnologia per avvertire gli utenti potenzialmente contagiati il prima possibile, anche quando sono asintomatici. Lo fa più efficientemente e con anticipo rispetto ai metodi alternativi.

?Immuni su App Store

?Immuni è l’app ufficiale per le notifiche di esposizione del governo italiano, sviluppata dal Commissario Straordinario per l’Emergenza COVID-19 in collaborazione con il Ministero della Salute e il Ministero per l’Innovazione Tecnologica e la Digitalizzazione.

App Immuni: dove scaricarla, come funziona, a cosa serve

Si chiama Immuni ed è l’app che l’Italia ha scelto per la propria lotta digitale contro il contagio da coronavirus. L’applicazione funziona su un principio semplice: monitorando le reti Bluetooth incrociate dal proprio smartphone, tiene traccia delle possibili occasioni di contagio che vengono a crearsi nel tempo, aiutando così il singolo a proteggersi e la collettività a limitare i focolai della pandemia.