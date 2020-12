Uomini e Donne News: i dubbi di Sophie (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Nella recente puntata di Uomini e Donne abbiamo visto Sophie molto scettica in merito alla sua prossima scelta. Ebbene la giovane sembra combattuta tra due fronti: da un lato Matteo e dall’altro Antonio con una serie di implicazioni che stanno mettendo seriamente in crisi la sua emotivit, ma cosa è successo? Sophie al centro della puntata che vedremo nei prossimi giorni durante la quale commenterà le esterne realizzate con i suoi pretendenti. Prima si parlerà di quello che è successo con Matteo, dopo avergli preparato una festicciola a sorpresa per il suo compleanno. E’ stata un’ottima occasione per dargli il suo regalo. Un gesto che ha fatto commuovere il ragazzo spingendolo a baciarlo (con mascherina!). Da quel momento in poi sono stati inseparabili complice un contatto fisico che è durato per tutto il tempo della ... Leggi su anticipazioni (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Nella recente puntata diabbiamo vistomolto scettica in merito alla sua prossima scelta. Ebbene la giovane sembra combattuta tra due fronti: da un lato Matteo e dall’altro Antonio con una serie di implicazioni che stanno mettendo seriamente in crisi la sua emotivit, ma cosa è successo?al centro della puntata che vedremo nei prossimi giorni durante la quale commenterà le esterne realizzate con i suoi pretendenti. Prima si parlerà di quello che è successo con Matteo, dopo avergli preparato una festicciola a sorpresa per il suo compleanno. E’ stata un’ottima occasione per dargli il suo regalo. Un gesto che ha fatto commuovere il ragazzo spingendolo a baciarlo (con mascherina!). Da quel momento in poi sono stati inseparabili complice un contatto fisico che è durato per tutto il tempo della ...

