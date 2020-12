Sci alpino, otto azzurre per i due giganti di Courchevel (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Sono otto le azzurre convocate per i due giganti femminili in programma a Courchevel nel weekend. Il direttore tecnico, Gianluca Ruffi, potrà disporre delle performance del gruppo italiano guidato dalla detentrice della Coppa del Mondo Federica Brignone. Presenti anche Marta Bassino, Sofia Goggia, Elena Curtoni, Laura Pirovano, Valentina Cillara Rossi, Luisa Bertani e Roberta Melesi. Le gare andranno in scena sabato 12 e domenica 13 dicembre con lo start della prima manche fissato alle ore 9:30, seconda manche alle 12:30. Su questo tracciato l’Italia femminile vanta due podi conquistati da Irene Curtoni (slalom parallelo) e Manuela Moelgg (gigante). SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Sonoleconvocate per i duefemminili in programma anel weekend. Il direttore tecnico, Gianluca Ruffi, potrà disporre delle performance del gruppo italiano guidato dalla detentrice della Coppa del Mondo Federica Brignone. Presenti anche Marta Bassino, Sofia Goggia, Elena Curtoni, Laura Pirovano, Valentina Cillara Rossi, Luisa Bertani e Roberta Melesi. Le gare andranno in scena sabato 12 e domenica 13 dicembre con lo start della prima manche fissato alle ore 9:30, seconda manche alle 12:30. Su questo tracciato l’Italia femminile vanta due podi conquistati da Irene Curtoni (slalom parallelo) e Manuela Moelgg (gigante). SportFace.

