Sbarchi record nel 2020 | +197% rispetto allo scorso anno E noi chiusi in casa Le cifre video

Leggi su secoloditalia

(Di mercoledì 9 dicembre 2020) Il? Unda. In piena pandemia. Mario Giordano durante Fuori dal Coro su Rete Quattro citaelevatissime e mostra un grafico inequivocabile che certifica ormaiscadere dell’ciò che da mesi era più che prevedibile. Si tratta di quelle legate all’immigrazione, o meglio, agliillegali in Italia. Le grandi aperture di Giuseppi e dei suoi ministri, le accorate grida di Papa Francesco a favore di chi arriva in Italia, ma non fugge né da guerre, né da persecuzioni, hprodotto questo risultato. In piena pandemia, nel, con gli italianiin, glidi immigrati registrano un +197 per cento. Una vergogna. Con il suo solito stile un ...