Ricomincio da Raitre | Delogu e Massini portano il teatro in tv

(Di mercoledì 9 dicembre 2020) AndreaRai3 offre un palcoscenico ad artisti e compagnie teatrali colpiti dalle conseguenze dell’emergenza sanitaria. In quattro prime serate in onda tra dicembre e gennaio – una strenna natalizia, insomma – il canale trasmetterà il progettoda, pensato proprio per offrire un riscatto ai professionisti dello spettacolo penalizzati dalla chiusura delle sale. Un’iniziativa concreta, che arriva a pochi mesi dall’appello che il Ministro della Cultura aveva rivolto alla tv per far sì che sostenessero il settore in questione. Il programma andrà in onda sabato 12, 19 e 26 dicembre 2020 e martedì 5 gennaio 2021. A presentarlo saranno la conduttrice Andreae lo scrittore e drammaturgo Stefano, noto al pubblico di La7 per i suoi monologhi settimanali a Piazzapulita. I ...

I teatri sono chiusi, ma il Teatro è più vivo che mai e torna in scena per raccontarsi con "Ricomincio da Raitre", progetto Rai che dal 12 dicembre in prima serata sulla terza rete apre una finestra s ...

“Ricomincio da RaiTre” si propone di offrire uno spazio al teatro in cui mostrarsi in tutto il suo splendore, creando una sorta di gigantesco cartellone nazionale mai rappresentato prima d’ora. Tanti rappresentanti del mondo teatrale, ma non solo, hanno aderito immediatamente ed entusiasticamente a questo richiamo.

(askanews) - Mentre i teatri restano chiusi in tutta Italia, RaiTre diventa il palcoscenico dello spettacolo dal vivo. Da sabato 12 dicembre in prima serata andrà in onda dal Teatro Sistina di Roma "Ricomincio da RaiTre", condotto da Stefano Massini e Andrea Delogu.