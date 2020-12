Recovery: Zingaretti, 'parità salariale sia obiettivo centrale' (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Roma, 9 dic. (Adnkronos) - "Il 9 dicembre di 43 anni fa il Parlamento italiano approvava la legge 903, che vieta qualsiasi forma di discriminazione tra donne e uomini per l'accesso al lavoro". Lo scrive su Fb il segretario del Pd, Nicola Zingaretti. "La parità tra donne e uomini è resa possibile da provvedimenti come la legge Anselmi. Il cammino, però, è ancora lungo. Vogliamo che la parità di genere diventi un obiettivo centrale del Recovery Fund. Perché la parità di genere non è solo giusta, ma è anche conveniente, aumenta la ricchezza di tutti". Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Roma, 9 dic. (Adnkronos) - "Il 9 dicembre di 43 anni fa il Parlamento italiano approvava la legge 903, che vieta qualsiasi forma di discriminazione tra donne e uomini per l'accesso al lavoro". Lo scrive su Fb il segretario del Pd, Nicola. "Latra donne e uomini è resa possibile da provvedimenti come la legge Anselmi. Il cammino, però, è ancora lungo. Vogliamo che ladi genere diventi undelFund. Perché ladi genere non è solo giusta, ma è anche conveniente, aumenta la ricchezza di tutti".

