Pessime notizie sul fronte MALTEMPO, anche per i prossimi giorni (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Non è ancora finita. L’ondata di MALTEMPO che sta colpendo l’Italia, in modo particolare Nordest e regioni tirreniche, durerà per gran parte della settimana. In queste ore stiamo registrando una recrudescenza dei fenomeni proprio nelle regioni nordorientali, con piogge e altre ingenti nevicate lungo l’arco alpino. Ma tra giovedì, venerdì e sabato altri impulsi perturbati – sostenuti dall’ampia depressione polare in allungamento sul Mediterraneo – provocheranno precipitazioni localmente intense. Ci aspettano altre giornate di MALTEMPO Abbiamo dato un’occhiata al nostro modello matematico ad alta risoluzione e qualche buona notizia possiamo darla. La mappa che vedete si riferisce agli accumuli precipitativi nei prossimi 5 giorni, accumuli che rispetto a quanto accaduto sino ad oggi saranno decisamente meno pressanti ... Leggi su meteogiornale (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Non è ancora finita. L’ondata diche sta colpendo l’Italia, in modo particolare Nordest e regioni tirreniche, durerà per gran parte della settimana. In queste ore stiamo registrando una recrudescenza dei fenomeni proprio nelle regioni nordorientali, con piogge e altre ingenti nevicate lungo l’arco alpino. Ma tra giovedì, venerdì e sabato altri impulsi perturbati – sostenuti dall’ampia depressione polare in allungamento sul Mediterraneo – provocheranno precipitazioni localmente intense. Ci aspettano altre giornate diAbbiamo dato un’occhiata al nostro modello matematico ad alta risoluzione e qualche buona notizia possiamo darla. La mappa che vedete si riferisce agli accumuli precipitativi nei, accumuli che rispetto a quanto accaduto sino ad oggi saranno decisamente meno pressanti ...

Non è ancora finita. L’ondata di maltempo che sta colpendo l’Italia, in modo particolare Nordest e regioni tirreniche, durerà per gran parte della settimana. In queste ore stiamo registrando una ...

Bologna, infortunio per Skorupski: salterà la Roma

Il portiere rossoblù ha riportato la frattura composta della falange prossimale del quarto dito della mano sinistra Cattive notizie per Sinisa Mihajlovic, in vista della prossima giornata di campionat ...

Il portiere rossoblù ha riportato la frattura composta della falange prossimale del quarto dito della mano sinistra Cattive notizie per Sinisa Mihajlovic, in vista della prossima giornata di campionat ...