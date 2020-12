Parma, in undici in casa per tifare Juve: arrivano i carabinieri (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Le urla dei tifosi hanno spinto i vicini ad avvisare le forze dell'ordine. Assembramento sanzionato Leggi su repubblica (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Le urla dei tifosi hanno spinto i vicini ad avvisare le forze dell'ordine. Assembramento sanzionato

