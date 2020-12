OKEx annuncia il supporto per l’airdrop XYM per i possessori di XEM

Leggi su invezz

(Di mercoledì 9 dicembre 2020) L’exchange crypto con sede a Maltahato che supporteràdi Symbol (XYM) per idi NEM (XEM). L’exchange ha svelato questa notizia l’8 dicembre, osservando che sospenderebbe i depositi XEM alle 8:00 AM UTC del 14 gennaio 2021. Tuttavia, questa sospensione, presumibilmente, non influirà sulle funzioni di trading. Dopo aver sospeso i prelievi,ha affermato che avrebbe acquisito un’istantanea di tutti gli XEM detenuti dai suoi utenti. Secondo l’annuncio, l’exchange lo farà all’altezza del blocco XEM 3.025.200, che sarà approssimativamente alle 11:07 AM UTC del 14 gennaio del prossimo anno. Tuttavia, il tempo esatto per l’acquisizione dell’istantanea dipenderà dalla velocità di produzione di XEM. Secondo, questa istantanea aiuterà a determinare ...