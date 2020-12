' My Covid in Comics' racconta la pandemia nel mondo con i fumetti

(Di mercoledì 9 dicembre 2020) di C.G. Myinè il progetto curato da Jacopo Granci, dell'organizzazione non governativa Cefa. Il libro, realizzato grazie alla collaborazione di Claudio Calia e dell'associazione ...

A febbraio 2021 uscirà una pubblicazione dove sono raccolti fumetti realizzati da artisti da ogni angolo del mondo, da Zerocalcare a Palumbo. Il ricavato andrà in beneficenza ...Per esorcizzare il periodo di negatività che stiamo vivendo, il gioco della vecchia smorfia napoletana cambia faccia e ci parla dei giorni nostri e dell'emergenza sanitaria in corso. La confezione dis ...