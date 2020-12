Mercati chiusi, Anva contro sindaci: manifestazione sotto le Prefetture (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Resta irrisolta la questione relativa alla mancata apertura dei Mercati, settore non alimentare. Con una nota l’Anva Confersercenti Campania fa sapere di aver indetto una mobilitazione per il giorno 10 dicembre: gli ambulanti si ritroveranno nei pressi delle Prefetture dei cinque capoluoghi per protestare contro i sindaci che, attraverso ordinanze, vietano la ripresa di queste specifiche attività. Il coordinatore regionale è il salernitano Aniello Ciro Pietrofesa (foto a lato) Afferma: “L’Anva-Confersercenti della Campania continua nella mobilitazione contro i provvedimenti di quei sindaci che – nonostante la regione sia in zona arancione – continuano a non aprire le aree e a vietare lo svolgimento dei ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Resta irrisolta la questione relativa alla mancata apertura dei, settore non alimentare. Con una nota l’Confersercenti Campania fa sapere di aver indetto una mobilitazione per il giorno 10 dicembre: gli ambulanti si ritroveranno nei pressi delledei cinque capoluoghi per protestareche, attraverso ordinanze, vietano la ripresa di queste specifiche attività. Il coordinatore regionale è il salernitano Aniello Ciro Pietrofesa (foto a lato) Afferma: “L’-Confersercenti della Campania continua nella mobilitazionei provvedimenti di queiche – nonostante la regione sia in zona arancione – continuano a non aprire le aree e a vietare lo svolgimento dei ...

Mercati chiusi, da San Marco in Lamis la carovana degli ambulanti a colpi di clacson: "Ora non ci ferma più nessuno" FoggiaToday Mercati chiusi, Anva contro sindaci: manifestazione sotto le Prefetture

Tempo di lettura: 2 minuti. Salerno – Resta irrisolta la questione relativa alla mancata apertura dei mercati, settore non alimentare. Con una nota l’Anva Confersercenti Campa ...

Tempo di lettura: 2 minuti. Salerno – Resta irrisolta la questione relativa alla mancata apertura dei mercati, settore non alimentare. Con una nota l'Anva Confersercenti Campa ...