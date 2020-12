«Mamma | ho perso l' aereo» e altri 4 classici film di Natale da vedere con tutta la famiglia

Leggi su gqitalia

(Di mercoledì 9 dicembre 2020) In questo, segnato dalla pandemia e dai cinema chiusi, tv e streaming la faranno da padrone. Niente consueto cartoon Disney in sala, addio appuntamento con gli amici colone di dicembre, il classico cinepanettone o la commedia made in Italy di fine anno sono ormai un ricordo. Quest’anno ci si dovrà accontentare del divano di casa e dell’offerta delle piattaforme, che si stanno attrezzando con novità ma anche. Uno su tutti?, hol', al suo trentesimo anniversario. «, hol’» (1990) È ormai entrato nelle nostre vite, un po’ come il panettone. Almeno una volta all’anno, l’avventura straordinaria del piccolo Kevin (Macaulay Culkin), abbandonato a casa involontariamente dalla ...