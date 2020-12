L’impugnativa di licenziamento nell’era digitale non è regolata in modo uniforme

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 9 dicembre 2020) di Antonio Tesoro * Nell’epoca della digitalizzazione, dove è sempre più frequente l’utilizzo degli strumenti telematici, si sta assistendo a molteplici pronunce in materia di impugnativa dieffettuata a mezzo pec dal difensore. Tra le più recenti pronunce quella del Tribunale di Palermo, sez. lavoro, 27.10.2020 la quale statuisce che l’atto cartaceo scansionato non sottoscritto dal lavoratore e/o dal difensore digitalmente, e nemmeno dotato attestazione di conformità, non è idoneo ad impedire la decadenza ex art. 6, l. n. 604/1966. In senso contrario la sentenza della Corte di Appello di Napoli, sez. lavoro, del 10 luglio 2019 la quale evidenzia che l’art. 6 della legge n. 604/1966 prevede che “Ildeve essere impugnato a pena di decadenza entro 60 giorni dalla ricezione della sua comunicazione, con qualsiasi atto scritto, ...