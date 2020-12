Leodori | primo passo verso normalità con volo Covid tested

(Di mercoledì 9 dicembre 2020) Roma – “Mentre combattiamo contro il virus e aspettiamo la diffusione del vaccino, non dobbiamo perdere la fiducia. Ilatterrato stamattina a Fiumicino e’ unla normalita’”. Cosi’ su Facebook il vicepresidente della Regione Lazio, Daniele. “I passeggeri del New York-Roma Fiumicino hanno eseguito un tampone rapido nelle 48 ore precendenti alla partenza e ne stanno effettuando un secondo successivamente allo sbarco, nelle strutture di test rapido allestite dall’aereoporto di Roma Fiumicino con la Regione Lazio- ha aggiunto- Torneremo a viaggiare, in completa sicurezza”.

Ultime Notizie dalla rete : Leodori primo

AlessioPorcu.it

L'Assessore: "Approvata delibera che permette anche a chi non ha finora fatto richiesta di accedere alla moratoria varata nei mesi scorsi e concede 6 mesi in più a chi si è già avvalso di questa possi ...Il voto è arrivato al termine di una seduta durata più di cinque ore, in cui è stato usato per la prima volta il sistema di voto telematico già adottato per l’Aula.