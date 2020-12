Iraq | il sogno dei Papi

(Di mercoledì 9 dicembre 2020) Francesco I diventerà il primo pontefice della storia a visitare l’, culla delle civiltà mesopotamiche e luogo di primo piano nell’epopea millenaria del popolo ebraico riassunta nella Bibbia. Il viaggio, che avrà luogo dal 5 all’8 marzo 2021, sarà l’occasione per mostrare ai cristiani iracheni la vicinanza della Chiesa cattolica alla loro sofferenza e per InsideOver.

Per l’arcivescovo di Vasai (Maharashtra), da anni impegnato nel dialogo interreligioso, la notizia che il papa andrà in Iraq è un segno di speranza per il mondo che è immobi ...Era il 12 giugno 2019 quando il Papa, ricevendo le Opere di aiuto alle Chiese orientali, pronunciò parole vibranti sui mercanti di armi che alimentano le guerre, come quelle che hanno stremato la regi ...