Inter-Shakhtar | Castro | “Match decisivo | tutte le squadre hanno la possibilità di qualificarsi”

(Di mercoledì 9 dicembre 2020) E' tutto pronto per.Manca sempre meno a, sfida valida per la 6^ e ultimo turno della fase a gironi di Champions League che andrà in scena questa sera a "San Siro" per decretare chi, tra le due compagini, potrà accedere agli ottavi di finale. Un match presentato a pochi istanti dal fischio di inizio dal tecnico delloDonetsk Luisai microfoni di Sky Sport."Siamo qui affinché possa essere una notte bellissima. Non pensavamo che il gruppo fosse così equilibrato fino all'ultima giornata. I risultati sono stati una continua sorpresa, uno più dell'altro. Ora siamo qui e la partita di questa sera per tutti sarà decisiva per il passaggio al prossimo turno.lela ...

L'Inter alla resa dei conti: per accedere agli ottavi di finale deve battere lo Shakhtar e sperare che Real e Borussia non chiudano in pareggio. Vincere comunque garantirebbe a Conte l'accesso ...in collegamento per gli studi di “Sky Sport” nel pre partita di Inter-Shakhtar Donetsk, ha analizzato i principali temi della serata in cui i nerazzurri si giocano tutto in Champions League PENSIERI A ...