Grande Fratello Vip 5: Elisabetta Gregoraci getta ombre su Filippo Nardi e la loro relazione (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Elisabetta Gregoraci ha rilasciato delle dichiarazioni sulla tanto rumoreggiata storia d’amore avuta con il sexy Filippo Nardi, neo concorrente del Grande Fratello vip 5. La showgirl ne ha parlato ad Alfonso Signorini nell’ultimo appuntamento tv del Gf vip, puntata in cui lei è uscita di scena per scelta e il lord italo-inglese Nardi è entrato nella Casa come new-entry. Nel suo intervento la Gregoraci ha rilasciato una versione del tutto diversa rispetto a quella fornita da Nardi sempre a Signorini. Elisabetta Gregoraci lascia il Grande Fratello Vip Nella nuova puntata del Gf vip 5, andata in onda lunedì 7 dicembre 2020, Elisabetta ... Leggi su anticipazionitv (Di mercoledì 9 dicembre 2020)ha rilasciato delle dichiarazioni sulla tanto rumoreggiata storia d’amore avuta con il sexy, neo concorrente delvip 5. La showgirl ne ha parlato ad Alfonso Signorini nell’ultimo appuntamento tv del Gf vip, puntata in cui lei è uscita di scena per scelta e il lord italo-ingleseè entrato nella Casa come new-entry. Nel suo intervento laha rilasciato una versione del tutto diversa rispetto a quella fornita dasempre a Signorini.lascia ilVip Nella nuova puntata del Gf vip 5, andata in onda lunedì 7 dicembre 2020,...

trash_italiano : #GFVIP: dopo gli spagnoli, arrivano anche i brasiliani a salvare Adua Del Vesco - redazioneiene : Abbiamo fatto piangere Matilde Brandi! Il suo sogno di incontrare Tom Cruise si è trasformato in un incubo con tant… - redazioneiene : Abbiamo fatto piangere la “vippona” del Grande Fratello Matilde Brandi! Scoprite come, con lo zampino di… - MichelaVaccaa : RT @24McCartney: Francesco va via? La casa continua a parlare di lui per giorni. La diretta è una noia assurda con qualche picco di euforia… - maccario_marta : RT @Giorgio20792170: Lui assorto mentre guarda il suo... Grande Grande Fratello!! Sii forte...ti voglio vincitore! #gregorelli https://t.co… -