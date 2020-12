Germania, record di morti: 590 in un giorno. E Merkel fa un appello per la stretta a Natale: “Questi decessi sono un prezzo inaccettabile” (Di mercoledì 9 dicembre 2020) “Se il prezzo dei mercatini di Natale è avere 500 morti al giorno, allora è un prezzo inaccettabile“. Nel giorno in cui la Germania tocca il nuovo record di decessi in un giorno, con 590 vittime confermate in 24 ore, la cancelleria tedesca Angela Merkel davanti al Bundestag trasforma il suo discorso in un appello a dare ascolto alle richieste che arrivano dagli scienziati e decidere per maggiori restrizioni già in vista del Natale, oltre che dopo le feste. “Cosa si direbbe se non siamo riusciti a trovare una soluzione per questi tre giorni?”, chiede Merkel ai parlamentari. “Se avremo molti contatti adesso prima delle feste e alla fine avremo trascorso ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 9 dicembre 2020) “Se ildei mercatini diè avere 500al, allora è uninaccettabile“. Nelin cui latocca il nuovodiin un, con 590 vittime confermate in 24 ore, la cancelleria tedesca Angeladavanti al Bundestag trasforma il suo discorso in una dare ascolto alle richieste che arrivano dagli scienziati e decidere per maggiori restrizioni già in vista del, oltre che dopo le feste. “Cosa si direbbe se non siamo riusciti a trovare una soluzione per questi tre giorni?”, chiedeai parlamentari. “Se avremo molti contatti adesso prima delle feste e alla fine avremo trascorso ...

La "seconda ondata": il termine s'è affermato mediaticamente in tutto il mondo, forse come espressione sintetica degli accadimenti o forse perché evoca la ...

Seconda ondata che sembra non dare tregua alla Germania: sono infatti 590 i decessi legati al coronavirus registrati nelle 24 ore, stando ai dati del Robert Koch Institut (Rki), il centro epidemiologic ...

La “seconda ondata”: il termine s’è affermato mediaticamente in tutto il mondo, forse come espressione sintetica degli accadimenti o forse perché evoca la ...Seconda ondata che sembra non dare tregua alla Germania: sono infatti 590 idecessi legati al coronavirus registrati nelle 24 ore, stando ai dati del Robert Koch Institut (Rki), il centro epidemiologic ...