Fedez, “Non guardarle le te**e”: lo scambio di messaggi privato finisce in rete (Di mercoledì 9 dicembre 2020) e lascia tutti senza parole, ecco cos’è successo nel dettaglio. Chiara Ferragni e Fedez sono una delle coppie più importanti e soprattutto ‘social’ dello showbiz. L’influencer è costantemente presente sui social, dove pubblica ogni momento della sua vita quotidiana e del suo lavoro, oltre che tantissimi video e foto con suo marito. I due, infatti, hanno una grande autoironia e amano scherzare insieme e prendersi in giro a vicenda. Non mancano, infatti, sui loro profili tanti imperdibili siparietti, che fanno sempre divertire i loro milioni di followers. Fedez, lo scambio di messaggi privato finisce in rete e lascia tutti a bocca aperta: “Non guardarle le te**e”, ecco i dettagli della vicendaPoco fa, ... Leggi su altranotizia (Di mercoledì 9 dicembre 2020) e lascia tutti senza parole, ecco cos’è successo nel dettaglio. Chiara Ferragni esono una delle coppie più importanti e soprattutto ‘social’ dello showbiz. L’influencer è costantemente presente sui social, dove pubblica ogni momento della sua vita quotidiana e del suo lavoro, oltre che tantissimi video e foto con suo marito. I due, infatti, hanno una grande autoironia e amano scherzare insieme e prendersi in giro a vicenda. Non mancano, infatti, sui loro profili tanti imperdibili siparietti, che fanno sempre divertire i loro milioni di followers., lodiine lascia tutti a bocca aperta:le, ecco i dettagli della vicendaPoco fa, ...

Fedez : Tutti possiamo essere utili ma possiamo essere davvero utili solo se siamo tutti. Le persone sono contenitori di id… - dellorco85 : Il Codacons perde la causa contro Fedez per 'manifesta infondatezza della notizia di reato'. Ma non si scoraggi! So… - nikcn3 : 'Se devo pensare ad un momento bello, successivo la pandemia, è che sempre più persone si avvicinavano non più per… - LadyCocca6 : Per me solo @Fedez ci può aiutare per mandare in tendenza #TELEVOTOTRUCCATOGFVIP e ottenere l’attenzione di… - colovgnee : @femmefleurie Non vorrei fare esempi scemi ma basti pensare al figlio di chiara e fedez. Lo hanno chiamato Leone Lu… -

Ultime Notizie dalla rete : Fedez “Non Fedez inseguito a Milano: chiama la polizia, ma è un investigatore privato Corriere Milano