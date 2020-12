FCA ingrana la marcia in Borsa in attesa via libera anticipato UE a fusione

Leggi su quifinanza

(Di mercoledì 9 dicembre 2020) (Tele) – Ottima giornata per Fiat Chrysler, che passa di mano in rialzo del 2,67%, risultando uno dei migliori titoli del FTSE MIB nella seduta odierna. Ad alimentare gli acquisti l’per il viadell’antitrust europea allaFCA-Peugeot, che porterà alla nascita della newco Stellantis. L’OK alla– si legge su Il Sole 24 Ore – potrebbe arrivare già la settimana prossima o al massimo fra una decina di giorni, accelerando la tempistica dell’operazione rispetto alla scadenza il 2 febbraio. Con questa approvazione anticipata, le assemblee convocate il prossimo 4 gennaio per approvare laavranno già tutta la documentazione necessaria. Il viadella UE sarebbe stato favorito dagli impegni avanzati dai ...