Dopo Il Collegio arriva La Caserma: a gennario su Rai2 il nuovo docu-reality per i millennial (Di mercoledì 9 dicembre 2020) La Caserma è il nuovo docu-reality che andrà in onda a gennaio su Rai2 e sarà un'esperienza di vita per la generazione dei millennial. Leggi su comingsoon (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Laè ilche andrà in onda a gennaio sue sarà un'esperienza di vita per la generazione dei

remoteparanoia : @MiezaruShoujo È dopo il collegio, sembra un sogno ma non supero mai la parte iniziale con i ragazzi del collegio - NunziaCentanni : RT @Nonha_stata: La Boschi, ministro governo Renzi, dopo aver dichiarato che si ritirava dalla politica, sottosegretaria governo Gentiloni,… - 0Sweet_Honey0 : #nostreamday bravo il masseo, fai il buffone che reagisce al Collegio per dei bimbi di 10 anni Sia mai farlo il gi… - mxrtnp : RT @albachiaraa_: Sto recuperando la puntata del collegio Piccolo Zigliana...dopo l'atteggiamento di Rahul #ilcollegio - verbanonews : New post: Dopo “Il Collegio” arriva “La Caserma”, il nuovo reality di Rai 2 -