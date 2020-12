Corona virus: mortalità quasi raddoppiata a Giurdignano ELENCO COMUNI PUGLIA Il Post, mappa realizzata su dati Istat: periodo gennaio-settembre 2020 rispetto alla media dei cinque anni precedenti (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Giurdignano, Melendugno, Celle San Vito, Panni. Non solo i piccoli COMUNI hanno fatto registrare alti, o altissimi, incrementi di mortalità nel periodo della pandemia rispetto al quinquennio precedente. Ad esempio, Canosa di PUGLIA. dati Istat, mappa del giornale Il Post consultabile qui. Ci sono tutti i COMUNI italiani compresi, ovviamente, i 257 della PUGLIA. Consultabdo la mappa interattiva si può avere la situazione di ogni Comune, secondo l’ELENCO riportato con la suddivisione fra regioni e province. L'articolo Corona virus: mortalità ... Leggi su noinotizie (Di mercoledì 9 dicembre 2020), Melendugno, Celle San Vito, P. Non solo i piccolihanno fatto registrare alti, o altissimi, incrementi dineldella pandemiaal quinquennio precedente. Ad esempio, Canosa didel giornale Ilconsultabile qui. Ci sono tutti iitaliani compresi, ovviamente, i 257 della. Consultabdo lainterattiva si può avere la situazione di ogni Comune, secondo l’riportato con la suddivisione fra regioni e province. L'articolo...

stefanoforgione : RT @Pupi18054216: L'utilità del corona virus a scuola è far entrare la dad in regime ordinario. E non immaginate come finirà all'università… - fdelucchi : RT @Pupi18054216: L'utilità del corona virus a scuola è far entrare la dad in regime ordinario. E non immaginate come finirà all'università… - Penombra_90 : RT @Pupi18054216: L'utilità del corona virus a scuola è far entrare la dad in regime ordinario. E non immaginate come finirà all'università… - eterea_naive : RT @Pupi18054216: L'utilità del corona virus a scuola è far entrare la dad in regime ordinario. E non immaginate come finirà all'università… - stregapoeta : E questa certo è una musica molto diversa da Mozart, ma da sempre io amo qualcosa e anche il suo opposto. Sentite i… -

Ultime Notizie dalla rete : Corona virus Coronavirus, l'aggiornamento: su 16.576 tamponi 1.624 nuovi positivi. Ricoveri in calo e 3mila casi attivi in meno Regione Emilia Romagna Coronavirus, oggi in Toscana 505 nuovi casi su 9.878 tamponi

"Ringrazio le donne e gli uomini della nostra Protezione Civile Regionale per il lavoro quotidiano che svolgono, competenze e professionalità al servizio di tutti - aggiunge Giani - Anche grazie al ...

Coronavirus, le cicatrici invisibili «dei reduci di Bergamo» raccontate dal New York Times

Partendo da Nembro e dalle sue ferite «di guerra», il New York Times ha dedicato un lungo reportage alle «cicatrici invisibili dei reduci della tragedia di Bergamo». Fra le storie c’è quella di Giovan ...

"Ringrazio le donne e gli uomini della nostra Protezione Civile Regionale per il lavoro quotidiano che svolgono, competenze e professionalità al servizio di tutti - aggiunge Giani - Anche grazie al ...Partendo da Nembro e dalle sue ferite «di guerra», il New York Times ha dedicato un lungo reportage alle «cicatrici invisibili dei reduci della tragedia di Bergamo». Fra le storie c’è quella di Giovan ...