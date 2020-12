Clamoroso in Champions! A sospendere la partita sono i giocatori: ecco perché (Di mercoledì 9 dicembre 2020) I giocatori del Paris Saint Germain e del Basaksehir di Istanbul si sono fatti giustizia da soli sospendendo la partita. Foto TwitterNon era mai successo in una competizione di così alta caratura: niente meno che la Champions League. I giocatori del Psg e del Basaksehir di Istanbul si sono fatti giustizia e hanno sospeso la partita. Non l’hanno mai più ricominciata, dopo solo 15 minuti di gioco. E il motivo sarebbe legato ad una frase razzista uscita dalla bocca dell’arbitro addetto al compito di quarto uomo. Un ‘negro’ lanciato verso un giocatore che non è piaciuto a nessuno, anche a chi aveva la pelle bianca. Un gesto di solidarietà comune che ha visto tutti d’accordo. “O viene espulso il quarto uomo, oppure non torniamo a giocare” è stata la richiesta dei ... Leggi su chenews (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Idel Paris Saint Germain e del Basaksehir di Istanbul sifatti giustizia da soli sospendendo la. Foto TwitterNon era mai successo in una competizione di così alta caratura: niente meno che la Champions League. Idel Psg e del Basaksehir di Istanbul sifatti giustizia e hanno sospeso la. Non l’hanno mai più ricominciata, dopo solo 15 minuti di gioco. E il motivo sarebbe legato ad una frase razzista uscita dalla bocca dell’arbitro addetto al compito di quarto uomo. Un ‘negro’ lanciato verso un giocatore che non è piaciuto a nessuno, anche a chi aveva la pelle bianca. Un gesto di solidarietà comune che ha visto tutti d’accordo. “O viene espulso il quarto uomo, oppure non torniamo a giocare” è stata la richiesta dei ...

LiaCapizzi : Indecente e vergognoso. Adesso gli insulti razzisti arrivano anche dagli arbitri!? Clamoroso in Champions League a… - Agenzia_Ansa : Paris Saint Germain-Basaksehir: frase razzista dal quarto uomo Clamoroso episodio in Champions, le squadre lasciano… - Frankf1842 : RT @Agenzia_Ansa: Paris Saint Germain-Basaksehir: frase razzista dal quarto uomo Clamoroso episodio in Champions, le squadre lasciano il ca… - infoitsport : Champions: Pogba gol, United appeso a un filo. Clamoroso Psg, il Basaksehir esce dal campo - infoitsport : Champions: Impresa Juve. Brivido Lazio. Clamoroso a Parigi VIDEO -