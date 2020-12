Biathlon | le nuove regole sugli scarti sono un vantaggio per Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi

Leggi su oasport

(Di mercoledì 9 dicembre 2020) La Coppa del Mondo diè cominciata da due settimane e, dopo le competizioni di Kontiolahti, si appresta ad affrontare il double header di Hochfilzen. Il pettorale giallo è detenuto da Johannes Bø in campo maschile e da Hanna Öberg nel settore femminile. Fra le donnesconta già 81 punti di ritardo dalla svedese, ma va rimarcato come il differente regolamento dell’annata 2020-21 in tema dipotrebbe, a questo punto, avvantaggiare l’altoatesina. Infatti è bene spiegare nei dettagli come le norme provvisorie decise dall’Ibu, allo scopo di ammortizzare eventuali scompensi causati dal Covid-19, abbiano cambiato i connotati nella corsa alla Sfera di cristallo. COPPA DEL MONDO GENERALE A fine settembre la federazione internazionale aveva annunciato come quest’inverno avremmo avuto “almeno 4 ...