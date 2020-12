Amazon, Fit Cisl Lazio: centinaia dipendenti in assemblea Passo Corese (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Roma – “Sono centinaia i lavoratori che hanno partecipato alle assemblee indette per oggi, unitariamente, di fronte allo stabilimento Amazon di Passo Corese su cinque turni. Finalmente qualcosa si muove: siamo convinti che se i lavoratori si uniranno ed esprimeranno insieme le loro esigenze, potremo raggiungere risultati importanti, in termini di contrattazione e di conquiste”. Cosi’ in un comunicato Marino Masucci, segretario generale della Fit-Cisl Lazio. “Sono numerosi i temi che abbiamo affrontato durante il confronto. Innanzitutto, alla luce del recente aumento di fatturato dell’azienda, che si attesta intorno al 40%, sarebbe opportuno strutturare, tramite la contrattazione di secondo livello, un premio di produzione, in un’ottica di redistribuzione.” “Ad oggi, infatti, e’ ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Roma – “Sonoi lavoratori che hanno partecipato alle assemblee indette per oggi, unitariamente, di fronte allo stabilimentodisu cinque turni. Finalmente qualcosa si muove: siamo convinti che se i lavoratori si uniranno ed esprimeranno insieme le loro esigenze, potremo raggiungere risultati importanti, in termini di contrattazione e di conquiste”. Cosi’ in un comunicato Marino Masucci, segretario generale della Fit-. “Sono numerosi i temi che abbiamo affrontato durante il confronto. Innanzitutto, alla luce del recente aumento di fatturato dell’azienda, che si attesta intorno al 40%, sarebbe opportuno strutturare, tramite la contrattazione di secondo livello, un premio di produzione, in un’ottica di redistribuzione.” “Ad oggi, infatti, e’ ...

