Allerta per l'esodo pre-Dpcm: controlli con droni e posti di blocco nel weekend 18-20 (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Più che un timore si tratterebbe di una possibilità concreta: con l'entrata in vigore del Dpcm a partire dal 21 dicembre, le giornate precedenti, ossia quelle del weekend 18-20 potrebbero essere da bollino nero sulle strade e presentare grossi problemi per assembramenti in aeroporti e stazioni dei treni. Le preoccupazioni riguardano soprattutto le regioni del Sud Italia interessate dai rientri dei fuorisede e dei lavoratori, ma anche nella Capitale i problemi non sarebbero pochi: solitamente, nella settimana tra Natale e Capodanno la città si svuota, quest'anno potrebbe andare diversamente. Timori per gli assembramenti nelle stazioni – Termini e Tiburtina in primis – e negli aeroporti. I treni sono pieni già da giorni e i posti rimasti disponibili sono ormai pochissimi con prezzi da capogiro. Nei due aeroporti romani è già stato ...

