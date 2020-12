Agostini | Centrosinistra non percepito in città | si parli di temi

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 9 dicembre 2020) Roma – “Se procediamo cosi’, procediamo male. Bisogna cambiare passo, questi tavoli sono simbolo di attendismo. Roma merita unita’, coraggio e cambiamenti”. Riccardo, segretario regionale di Articolo 1 (uno dei movimenti fondatori di Leu), in un’intervista all’agenzia Dire prova a scuotere il tavolo delistituito in vista delle prossime elezioni comunali a Roma. “Nei prossimi giorni lanceremo un appello, un documento per provare ad aprire un confronto serio e rigoroso per ridare credibilita’ e autorevolezza alle forze di progresso che si candidano a governare Roma. Serve un surplus di iniziativa politica- ha spiegato- Se restiamo chiusi in questi tavolini che sembrano ‘leopoldine de noantri’ rischiamo di fare un flop”. La “sensazione” die’ che “questi tavoli servano a prendere tempo e che il Pd sia in ...