Acqua alta a Venezia, ecco perché il Mose non si è attivato (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Il sistema dovrebbe entrare in funzione, al momento, per previsioni intorno ai 130 cm. Nella giornata di ieri la marea è salita a 138 cm rispetto a una previsione intorno ai 122 cm, livello per il quale l'impianto non era stato avviato. Oggi, per precauzione, nonostante la previsione sia di 123 cm le dighe mobili sono state azionate

