Roma, paura per due fidanzati: 5 banditi entrano in casa e poi scappano con il bottino (Di martedì 8 dicembre 2020) A Roma, nel quartiere di San Paolo, verso le ore 19:00 del 5 dicembre, due ragazzi di 17 anni sono stati rapinati all'interno di un appartamento. La rapina In cinque si sono intrufolati nell'appartamento al primo piano, forzando una porta finestra. I due fidanzatini sono stati sorpresi da 5 malviventi incappucciati che, fatta irruzione in casa, hanno iniziato a frugare nelle camere. Rubati 2000 euro in contanti sono poi riusciti a fuggire. Sul posto è intervenuta la pattuglia commissariato Colombo. I ragazzi stanno bene e non ci sono feriti, anche se lo spavento è stato tanto. su Il Corriere della Città.

