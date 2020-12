Raiola su Haaland: «Andrà via per vincere, non per soldi» (Di martedì 8 dicembre 2020) Mino Raiola ha parlato del futuro di Erling Haaland, attaccante del Borussia Dortmund che piace a tutta Europa In una lunga intervista sulle pagine di Tuttosport, Mino Raiola ha parlato di Erling Haaland, suo assistito finito da tempo nel mirino di tante big del calcio europeo. Le sue parole. LEGGI TUTTE LE DICHIARAZIONI DI Raiola SU Haaland SU JUVENTUS NEWS 24 Haaland – «Mi è stato segnalato e le prime volte l’ho osservato in tv, poi sono andato a vederlo ed è subito nato un feeling tra me e il ragazzo. Ho capito che la cosa fondamentale per il suo bene e la sua crescita era metterlo in condizione di giocare più partite possibili. Con il Salisburgo abbiamo trovato la squadra che giocava anche la Champions. Erling a vent’anni ha già dimostrato che sarà il nuovo bomber ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 8 dicembre 2020) Minoha parlato del futuro di Erling, attaccante del Borussia Dortmund che piace a tutta Europa In una lunga intervista sulle pagine di Tuttosport, Minoha parlato di Erling, suo assistito finito da tempo nel mirino di tante big del calcio europeo. Le sue parole. LEGGI TUTTE LE DICHIARAZIONI DISUSU JUVENTUS NEWS 24– «Mi è stato segnalato e le prime volte l’ho osservato in tv, poi sono andato a vederlo ed è subito nato un feeling tra me e il ragazzo. Ho capito che la cosa fondamentale per il suo bene e la sua crescita era metterlo in condizione di giocare più partite possibili. Con il Salisburgo abbiamo trovato la squadra che giocava anche la Champions. Erling a vent’anni ha già dimostrato che sarà il nuovo bomber ...

