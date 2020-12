PSG-Basaksehir, i turchi confermano il motivo della loro protesta con un Tweet: “No al razzismo!” (Di martedì 8 dicembre 2020) Ancora non è chiaro quel che sarà della sfida tra PSG e Istanbul Basaksehir, intanto il club turco ha confermato le motivazioni di questa clamorosa sospensione della partita, tramite il suo account Twitter ufficiale: NO TO RACISM #Respect pic.twitter.com/Ic1BzfANoi — ?stanbul Ba?ak?ehir (@ibfk2014) December 8, 2020 Foto: Twitter Champions League L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di martedì 8 dicembre 2020) Ancora non è chiaro quel che saràsfida tra PSG e Istanbul, intanto il club turco ha confermato le motivazioni di questa clamorosa sospensionepartita, tramite il suo account Twitter ufficiale: NO TO RACISM #Respect pic.twitter.com/Ic1BzfANoi — ?stanbul Ba?ak?ehir (@ibfk2014) December 8, 2020 Foto: Twitter Champions League L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

