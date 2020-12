Prince of Persia: le Sabbie del Tempo Remake, rimandato, ecco la nuova data di uscita (Di martedì 8 dicembre 2020) ecco la nuova data di uscita per Prince of Persia: le Sabbie del Tempo Remake, arriverà circa due mesi dopo e sempre nel 2021 Ci sono alcune serie di videogiochi che sono rimaste nella nostra memoria, indelebili per l’esperienza che son riusciti a trasmetterci. Prince of Persia ci ha “regalato” dei ricordi che nessun’altra è riuscita a sostituire o sorpassare, con le sue ambientazioni dalle mille e una notte e corse adrenaliniche in fuga dal Dahaka. Da un po’ di Tempo sembrava una serie relegata nel passato, con nessuna intenzione di ritornare dopo il dimenticabile The Forgotten Sands. Tuttavia a settembre ci hanno sorpreso con un trailer davvero interessante (nel ... Leggi su tuttotek (Di martedì 8 dicembre 2020)ladiperof: ledel, arriverà circa due mesi dopo e sempre nel 2021 Ci sono alcune serie di videogiochi che sono rimaste nella nostra memoria, indelebili per l’esperienza che son riusciti a trasmetterci.ofci ha “regalato” dei ricordi che nessun’altra è ria sostituire o sorpassare, con le sue ambientazioni dalle mille e una notte e corse adrenaliniche in fuga dal Dahaka. Da un po’ disembrava una serie relegata nel passato, con nessuna intenzione di ritornare dopo il dimenticabile The Forgotten Sands. Tuttavia a settembre ci hanno sorpreso con un trailer davvero interessante (nel ...

Multiplayerit : Prince of Persia: Le Sabbie del Tempo Remake rinviato, ecco la nuova data di uscita - tuttoteKit : Prince of Persia: le Sabbie del Tempo Remake, rimandato, ecco la nuova data di uscita #PC… - spaziogames : Anche il Principe cede il passo al 2020. #PrinceofPersia #Ubisoft - GamingToday4 : Prince of Persia: Le Sabbie del Tempo Remake rinviato, ecco la nuova data di uscita -