Oggi è il V-Day | nel Regno Unito parte la vaccinazione di massa anti-coronavirus

Londra, 8 dic – Nel Regno Unito Oggi è il "V-Day", il giorno del vaccino. E' iniziata la vaccinazione anti-coronavirus. Una donna di 90 anni dell'Irlanda del Nord è stata la prima persona al mondo a ricevere il vaccino Pfizer-BioNTech, ritenuto efficace al 95%. Al via dunque il più grande programma di vaccinazione di massa mai realizzato dal Sistema sanitario nazionale (Nhs) del Regno Unito. E' il primo Paese europeo ad avviare la campagna su larga scala con l'obiettivo di immunizzare milioni di persone contro il coronavirus. E' una donna la prima persona al mondo a ricevere il vaccino Pfizer-BioNTech Margaret Keenan, di Enniskillen, è stata vaccinata alle 6.31 (7.31 in Italia) all'University Hospital

