Maradona, lite furiosa Auriemma-Mughini per il Pibe de Oro: il botta e risposta a Tiki Taka (Di martedì 8 dicembre 2020) Ennesima lite tra Giampiero Mughini e Raffaele Auriemma.Continua lo scontro tra i due, l’argomento è sempre Diego Armando Maradona, scomparso lo scorso 25 novembre nella sua casa di Tigre, a Buenos Aires, a causa di un'insufficienza cardiaca acuta provocata da un edema polmonare acuto, con cardiomiopatia dilatativa.Gennaro Montuori, storico capo ultras del Napoli, noto anche come ‘Palummella’, ha aperto il fuoco contro Mughini, per le parole pronunciate dallo stesso dopo la morte del Pibe de Oro: "Si dimostri un uomo del sud, e chieda scusa a Maradona che mentre era ancora caldo in una bara. Diego era un uomo straordinario, voi non lo conoscete. Era più bravo come persona che come calciatore, era costretto ad uscire di notte perché anche per prendere un caffè si ... Leggi su mediagol (Di martedì 8 dicembre 2020) Ennesimatra Giampieroe Raffaele.Continua lo scontro tra i due, l’argomento è sempre Diego Armando, scomparso lo scorso 25 novembre nella sua casa di Tigre, a Buenos Aires, a causa di un'insufficienza cardiaca acuta provocata da un edema polmonare acuto, con cardiomiopatia dilatativa.Gennaro Montuori, storico capo ultras del Napoli, noto anche come ‘Palummella’, ha aperto il fuoco contro, per le parole pronunciate dallo stesso dopo la morte delde Oro: "Si dimostri un uomo del sud, e chieda scusa ache mentre era ancora caldo in una bara. Diego era un uomo straordinario, voi non lo conoscete. Era più bravo come persona che come calciatore, era costretto ad uscire di notte perché anche per prendere un caffè si ...

Mediagol : #Maradona, lite furiosa Auriemma-Mughini per il Pibe de Oro: il botta e risposta a Tiki Taka - OnlyPopPlease1 : RT @Tg1Raiofficial: La lite per l'eredità di #Maradona. C'è un nuovo colpo di scena. Il campione avrebbe escluso l'ex moglie Claudia e le d… - FinarMariasole : RT @Tg1Raiofficial: La lite per l'eredità di #Maradona. C'è un nuovo colpo di scena. Il campione avrebbe escluso l'ex moglie Claudia e le d… - MariaMusto19 : RT @Tg1Raiofficial: La lite per l'eredità di #Maradona. C'è un nuovo colpo di scena. Il campione avrebbe escluso l'ex moglie Claudia e le d… - marcoluci1 : RT @Tg1Raiofficial: La lite per l'eredità di #Maradona. C'è un nuovo colpo di scena. Il campione avrebbe escluso l'ex moglie Claudia e le d… -

Ultime Notizie dalla rete : Maradona lite Veron mette da parte la lite con Maradona: “Non importa cosa è successo, grazie” Sport Fanpage Ferlaino sull’eredità di Maradona: “Spero che Diego abbia speso tutti i suoi soldi”

Napoli – “Sono napoletano e quindi nutro un grande amore nei confronti di Maradona. Ho lottato molto per averlo e per inquadrarlo, ma non era facile, essendo lui un genio. Mi sono sentito male quando ...

Tuttosport – Ferlaino parla delle polemiche su Maradona: “Che lascino in pace Diego! Spero abbia speso tutti i suoi soldi”

Diverse le polemiche nate in seguito alla scomparsa di Maradona. Su queste si è espresso colui che lo portò in azzurro, Corrado Ferlaino.

Napoli – “Sono napoletano e quindi nutro un grande amore nei confronti di Maradona. Ho lottato molto per averlo e per inquadrarlo, ma non era facile, essendo lui un genio. Mi sono sentito male quando ...Diverse le polemiche nate in seguito alla scomparsa di Maradona. Su queste si è espresso colui che lo portò in azzurro, Corrado Ferlaino.