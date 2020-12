Inter, centrocampo da #maiunagioia: rebus infinito per Conte (Di martedì 8 dicembre 2020) Non c’è mai possibilità di respiro per l’Inter di Antonio Conte, obbligata anche contro lo Shakhtar Donetsk a risolvere il rebus centrocampo Indubbiamente non è stata la vigilia che in casa Inter si auspicava. Dal caos del rapporto Eriksen-Conte all’assenza sicura di Vidal e a quella estremamente probabile di Barella. Insomma, ancora una volta il centrocampo nerazzurro sarà tutto da inventare. Ormai una consuetudine in questa stagione. Già, perché a lungo si è scritto e discusso dell’abbondanza nel reparto nevralgico. Un fiore all’occhiello per colmare il gap dalla Juventus che, oltretutto, proprio a centrocampo mostra le sue più evidenti lacune. Un’ampiezza nelle scelte che, però, il tecnico salentino non ha sostanzialmente mai potuto ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 8 dicembre 2020) Non c’è mai possibilità di respiro per l’di Antonio, obbligata anche contro lo Shakhtar Donetsk a risolvere ilIndubbiamente non è stata la vigilia che in casasi auspicava. Dal caos del rapporto Eriksen-all’assenza sicura di Vidal e a quella estremamente probabile di Barella. Insomma, ancora una volta ilnerazzurro sarà tutto da inventare. Ormai una consuetudine in questa stagione. Già, perché a lungo si è scritto e discusso dell’abbondanza nel reparto nevralgico. Un fiore all’occhiello per colmare il gap dalla Juventus che, oltretutto, proprio amostra le sue più evidenti lacune. Un’ampiezza nelle scelte che, però, il tecnico salentino non ha sostanzialmente mai potuto ...

