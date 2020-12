Incendio nel cuore della notte | muore giovane donna

(Di martedì 8 dicembre 2020) Unadi 37 anni è deceduta durante la scorsain seguito ad unscoppiato nell’appartamento dove viveva a Rimini. Dramma durante la scorsaa Rimini, dove unaè morta in seguito ad undivampato in un residence. Stando alle prime informazioni, il rogo sarebbe scoppiato all’interno di un L'articolo proviene da YesLife.it.

infoitinterno : Incendio tra le baracche nel sottomura di Baluardi a Ferrara - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Incendio nel Verbano, in fiamme una villetta - MaryamSenada : Incendio nella notte nel residence 'Il Capodoglio' di San Giuliano a Rimini: una donna di 37 anni è morta, trovata… - Pino__Merola : Incendio nel Verbano, in fiamme una villetta - LiveSicilia : Incendio nel residence: muore a trentasette anni -

Ultime Notizie dalla rete : Incendio nel

Sky Tg24

La tragedia si è consumata a San Giuliano a Rimini, una donna di 37 anni è rimasta coinvolta in un incendio ed ha perso la vita. E’ successo poco dopo l’una di notte, la donna si trovava nel residence ...Sono in corso le indagini sui due incendi che hanno coinvolto altrettanti mezzi in due zone di Limbiate nella notte tra lunedì e martedì 8 dicembre. I vigili del fuoco e le forz ...