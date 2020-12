Giovane accoltellato e ucciso in strada ad Ancona, arrestato l'amico (Di martedì 8 dicembre 2020) commenta E' stato identidicato e rintracciato l'aggressore del Giovane di 26 anni, accoltellato e ucciso in strada ad Ancona, nel quartiere del Pinocchio. I carabinieri hanno arrestato un amico ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 8 dicembre 2020) commenta E' stato identidicato e rintracciato l'aggressore deldi 26 anni,inad, nel quartiere del Pinocchio. I carabinieri hannoun...

Il corpo senza vita di un ragazzo di 26 anni è stato ritrovato nella tarda mattinata di martedì in via Maggini, non lontano da Villa Igea. I sanitari del 118 intervenuti sul pos ...

