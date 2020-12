GF Vip, Alfonso Signorini presenta 3 nuovi concorrenti: l’annuncio (Di martedì 8 dicembre 2020) nuovi concorrenti in arrivo al Grande Fratello Vip. I loro ingressi sono previsti per le prossime settimane, ma nel frattempo alcuni di loro intervengono in collegamento della puntata di questa sera. l’annuncio di Alfonso Signorini al termine dei loro interventi: “Venerdì farete il vostro ingresso“. Il messaggio dei futuri concorrenti Il Grande Fratello Vip si arricchisce di nuovi concorrenti, i cui nomi sono stati preannunciati dal settimanale Chi. Da una vecchia conoscenza del reality, Filippo Nardi, alla conduttrice Samantha De Grenet. Sino a Ginevra Lamborghini, sorella della più celebre Elettra. Ma anche Andrea Zenga, figlio dell’ex calciatore Walter, e Mario Ermito, modello e anch’egli ex gieffino. Chiudono questo primo parterre di ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 8 dicembre 2020)in arrivo al Grande Fratello Vip. I loro ingressi sono previsti per le prossime settimane, ma nel frattempo alcuni di loro intervengono in collegamento della puntata di questa sera.dial termine dei loro interventi: “Venerdì farete il vostro ingresso“. Il messaggio dei futuriIl Grande Fratello Vip si arricchisce di, i cui nomi sono stati preannunciati dal settimanale Chi. Da una vecchia conoscenza del reality, Filippo Nardi, alla conduttrice Samantha De Grenet. Sino a Ginevra Lamborghini, sorella della più celebre Elettra. Ma anche Andrea Zenga, figlio dell’ex calciatore Walter, e Mario Ermito, modello e anch’egli ex gieffino. Chiudono questo primo parterre di ...

