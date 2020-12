“Finalmente un Natale senza nuore, figli e nipoti chiassosi e maleducati, che bello” (Di martedì 8 dicembre 2020) Il nuovo Dpcm ha già rovinato le feste a milioni di italiani. Non sarà possibile, a tanti, ricongiungersi con le proprie famiglie lontane. Centinaia di nonni non potranno vedere i propri nipoti che abitano in altri posti di Italia. I social e i quotidiani sono pieni di voci contrarie al Natale a distanza. Ma c’è anche chi va controcorrente. Il Fatto Quotidiano, oggi, pubblica la lettera di una nonnina che si dice felice di questo nuovo modo di festeggiare il Natale. Si chiama Carla Casoni. Chiede che venga ascoltata anche l’opinione dei nonni come lei. Questa è la sua: “La casa invasa da figli, generi, nuore, nipoti e affini, spesso completamente estranei al nucleo famigliare, quasi sempre annoiati e quasi sempre rumorosi e maleducati, a volte invidiosi e con vecchi ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 8 dicembre 2020) Il nuovo Dpcm ha già rovinato le feste a milioni di italiani. Non sarà possibile, a tanti, ricongiungersi con le proprie famiglie lontane. Centinaia di nonni non potranno vedere i propriche abitano in altri posti di Italia. I social e i quotidiani sono pieni di voci contrarie ala distanza. Ma c’è anche chi va controcorrente. Il Fatto Quotidiano, oggi, pubblica la lettera di una nonnina che si dice felice di questo nuovo modo di festeggiare il. Si chiama Carla Casoni. Chiede che venga ascoltata anche l’opinione dei nonni come lei. Questa è la sua: “La casa invasa da, generi,e affini, spesso completamente estranei al nucleo famigliare, quasi sempre annoiati e quasi sempre rumorosi e, a volte invidiosi e con vecchi ...

