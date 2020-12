Esame farsa di Suarez, spuntano le domande “concordate”. I dettagli (Di martedì 8 dicembre 2020) Esame farsa di Suarez, saltano fuori i quesiti La vicenda Suarez sembra non aver fine. Da quanto si apprende dal sito di Repubblica, sono emersi … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di martedì 8 dicembre 2020)di, saltano fuori i quesiti La vicendasembra non aver fine. Da quanto si apprende dal sito di Repubblica, sono emersi … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

ZZiliani : (Come da promessa, come ogni lunedì mattina) CARA @FIGC, NON ABBIAMO PIÙ SAPUTO NULLA DELL'INCHIESTA SULL'ESAME… - ZZiliani : Se la giustizia sportiva riesce nell’impresa di assolvere la #Juventus dopo una cosa così (“esame farsa”, “domande… - pisto_gol : Suarez, l’esame fu una farsa: Juventus, indagati i vertici- - RhoWalter : RT @ZZiliani: Continua lo sbalordimento senza fine dei media italiani di fronte agli sviluppi dell’inchiesta sull’esame farsa di #Suarez. N… - METRO_POLITANS : RT @ZZiliani: Dall’indagine sull’«esame farsa» sostenuto da Luis #Suarez, emergono «gravi condotte di inquinamento probatorio poste in esse… -