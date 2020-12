Elisabetta Gregoraci vuota il sacco sull’accordo con Briatore: “Non dobbiamo subito introdurre nessun partner a nostro figlio Nathan” (Di martedì 8 dicembre 2020) Elisabetta Gregoraci frenata al GF Vip 5, per quale motivo? Da quando Elisabetta Gregoraci ha fatto il suo ingresso nella casa del Grande Fratello Vip 5 è apparsa frenata, in particolare nella sua amicizia speciale con l’ex Velino di Striscia la Notizia, Pierpaolo Pretelli. Qualche settimana fa, addirittura, durante la notte la soubrette calabrese ha parlato in codice con il 25enne che venerdì ha rivisto il fratello Giulio, alludendo a ragioni esterne che le impedirebbero di viversi in pieno tale rapporto. Sul web, a distanza di anni è riapparso uno scoop lanciato dallo stesso Alfonso Signorini. In pratica, il direttore del magazine Chi ospite a La Repubblica delle Donne di Piero Chiambretti rese noto l’esistenza di un contratto tra la 40enne e l’ex marito Flavio Briatore. Lo scoop di Gabriele ... Leggi su kontrokultura (Di martedì 8 dicembre 2020)frenata al GF Vip 5, per quale motivo? Da quandoha fatto il suo ingresso nella casa del Grande Fratello Vip 5 è apparsa frenata, in particolare nella sua amicizia speciale con l’ex Velino di Striscia la Notizia, Pierpaolo Pretelli. Qualche settimana fa, addirittura, durante la notte la soubrette calabrese ha parlato in codice con il 25enne che venerdì ha rivisto il fratello Giulio, alludendo a ragioni esterne che le impedirebbero di viversi in pieno tale rapporto. Sul web, a distanza di anni è riapparso uno scoop lanciato dallo stesso Alfonso Signorini. In pratica, il direttore del magazine Chi ospite a La Repubblica delle Donne di Piero Chiambretti rese noto l’esistenza di un contratto tra la 40enne e l’ex marito Flavio. Lo scoop di Gabriele ...

Parpiglia : #gfivp io so chi ha ragione in questa rissa #gregoraci vs #salemi . ELISABETTA PERCHÉ SO... perché c ero... Amen - melovart : RT @RickyGol22: Il Plot Twist del GF VIP 5 é il limone potente tra Tommaso Zorzi ed Elisabetta Gregoraci. Cioé immaginate la fortuna di po… - marinellapastor : RT @mosca_igor: #gfv Elisabetta Gregoraci mi mancheranno da morire i tuoi cartier e il tuo Bulgari da 17mila euro. Ovviamente oltre i tuoi… - JJM8693 : Tweet di ringraziamento a Dio per l'uscita - SPONTANEA - di Elisabetta Gregoraci ??????????? #GFvip - ElisaDiGiacomo : Grande Fratello Vip: Elisabetta Gregoraci ha smentito i presunti flirt con Magli e Nardi -