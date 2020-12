Elisabetta Gregoraci splendida per l’addio al GF Vip: quanto costa l’ultimo look super lusso (Di martedì 8 dicembre 2020) “Al Grande Fratello Vip ho vissuto giorni bellissimi. È un’esperienza che mi ha cambiata e fortificata ma mio figlio Nathan ha bisogno di me e io ho bisogno di lui. Per questo motivo ho deciso che la mia avventura si interrompe qua”. Con queste parole Elisabetta Gregoraci ha chiuso la sua esperienza al GF Vip. Alfonso Signorini ci ha provato fino alla fine, anche durante la diretta di lunedì 7 dicembre 2020 a farla desistere, ma niente. Eli aveva detto che avrebbe lasciato la Casa e così è stato. La conduttrice e showgirl calabrese lo ha ringraziato per averla supportata durante i mesi trascorsi nella Casa ma è rimasta ferma sui suoi propositi: non ha intenzione di trascorrere il Natale lontana dal figlio Nathan Falco ed è da lui che non vede l’ora di tornare. (Continua dopo la foto) Ma prima di arrivare in studio e essere accolta da un forte applauso ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 8 dicembre 2020) “Al Grande Fratello Vip ho vissuto giorni bellissimi. È un’esperienza che mi ha cambiata e fortificata ma mio figlio Nathan ha bisogno di me e io ho bisogno di lui. Per questo motivo ho deciso che la mia avventura si interrompe qua”. Con queste paroleha chiuso la sua esperienza al GF Vip. Alfonso Signorini ci ha provato fino alla fine, anche durante la diretta di lunedì 7 dicembre 2020 a farla desistere, ma niente. Eli aveva detto che avrebbe lasciato la Casa e così è stato. La conduttrice e showgirl calabrese lo ha ringraziato per averla supportata durante i mesi trascorsi nella Casa ma è rimasta ferma sui suoi propositi: non ha intenzione di trascorrere il Natale lontana dal figlio Nathan Falco ed è da lui che non vede l’ora di tornare. (Continua dopo la foto) Ma prima di arrivare in studio e essere accolta da un forte applauso ...

