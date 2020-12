Devastante incendio in un edificio di 3 piani | un morto e molti intossicati | si teme il peggio

Leggi su howtodofor

(Di martedì 8 dicembre 2020) Notizia riportata e certificata da fanpage.it Dramma nella notte a Rimini, dove unè scoppiato al secondo piano del residence "Il Capodoglio", in zona San Giuliano a via Nicolini. Una donna di 37 anni è morta dopo essere rimasta intrappolata dalle fiamme. E' successo poco dopo l'una, quando i vigili del fuoco sono intervenuti in soccorso agli occupanti dell'di tre, alcuni dei quali trasportati in ospedale. Sono ancora in corso indagini per cercare di capire la dinamica di quanto successo. A quanto pare, il rogo sarebbe scoppiato al secondo piano dello stabile, che poi insieme al terzo è stato interdetto per danni strutturali. Sul posto il 118 e la polizia che sta indagando sulle cause dell'. Secondo quanto riporta la stampa locale, la vittima viveva da sola nell'appartamento del ...