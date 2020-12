Covid, stabile il numero dei nuovi casi in Campania. Comunicate altre 35 vittime (Di martedì 8 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSono 1080 i nuovi contagi Covid registrati in Campania nelle ultime 24 ore a fronte di 12.360 tamponi effettuati. Un dato in linea con quello di ieri (1060 e 12.330). Trentacinque, invece, le vittime Comunicate: 11 sono deceduti nelle ultime 48 ore e 24 in precedenza ma registrati ieri. Di seguito, l’aggiornamento diffuso dall’Unità di Crisi della Regione Campania: Positivi del giorno: 1.080 di cui: Asintomatici: 1.007 Sintomatici: 73Tamponi del giorno: 12.360 Totale positivi: 167.433 Totale tamponi: 1.721.240 ?Deceduti: 35 (*) Totale deceduti: 2.064 Guariti: 2.575 Totale guariti: 66.604 * 11 deceduti nelle ultime 48 ore e 24 deceduti in precedenza ma registrati ieri? ?Report posti letto su base regionale: Posti letto di terapia ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 8 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSono 1080 icontagiregistrati innelle ultime 24 ore a fronte di 12.360 tamponi effettuati. Un dato in linea con quello di ieri (1060 e 12.330). Trentacinque, invece, le: 11 sono deceduti nelle ultime 48 ore e 24 in precedenza ma registrati ieri. Di seguito, l’aggiornamento diffuso dall’Unità di Crisi della Regione: Positivi del giorno: 1.080 di cui: Asintomatici: 1.007 Sintomatici: 73Tamponi del giorno: 12.360 Totale positivi: 167.433 Totale tamponi: 1.721.240 ?Deceduti: 35 (*) Totale deceduti: 2.064 Guariti: 2.575 Totale guariti: 66.604 * 11 deceduti nelle ultime 48 ore e 24 deceduti in precedenza ma registrati ieri? ?Report posti letto su base regionale: Posti letto di terapia ...

