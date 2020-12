Corriere – Eriksen domani enorme per prendersi l’Inter (Di martedì 8 dicembre 2020) Opportunità in Champions League per Christian Eriksen La partita di domani sera contro lo Shakhtar Donetsk, oltre ad essere importante per il futuro europeo dell’Inter, sarà una serata molto importante anche per Christian Eriksen, vista l’assenza certa di Vidal e le non proprio ottimali condizioni di Barella. “Tra le alterative possibili a fianco di Brozovic e Gagliardini in mediana, assieme a Stefano Sensi in condizioni come sempre precarie o ad Alexis Sanchez trequartista (ipotesi che di solito si concretizza a partita in corso), c’è così Christian Eriksen, che ormai è considerato con un piede e mezzo fuori dal progetto Inter. Dopo i due minuti finali di recupero col Bologna, che hanno generato più di una polemica, il danese diventerebbe così un’arma necessaria nella notte più delicata”. ... Leggi su intermagazine (Di martedì 8 dicembre 2020) Opportunità in Champions League per ChristianLa partita disera contro lo Shakhtar Donetsk, oltre ad essere importante per il futuro europeo del, sarà una serata molto importante anche per Christian, vista l’assenza certa di Vidal e le non proprio ottimali condizioni di Barella. “Tra le alterative possibili a fianco di Brozovic e Gagliardini in mediana, assieme a Stefano Sensi in condizioni come sempre precarie o ad Alexis Sanchez trequartista (ipotesi che di solito si concretizza a partita in corso), c’è così Christian, che ormai è considerato con un piede e mezzo fuori dal progetto Inter. Dopo i due minuti finali di recupero col Bologna, che hanno generato più di una polemica, il danese diventerebbe così un’arma necessaria nella notte più delicata”. ...

