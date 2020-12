Ciclocross | Niels Albert | “A Wout Van Aert manca il feeling con la bici da cross Sta facendo fatica dal punto di vista tecnico”

Leggi su oasport

(Di martedì 8 dicembre 2020) L’esordio stagionale diVannelnon è andato come il fuoriclasse belga sperava. Il vincitore della Milano-Sanremo, nelle prime tre gare disputate, ha raccolto due terzi posti a Tabor e a Kortrijk e un quarto a Boom. Il fiammingo, ad ogni modo, è sempre stato competitivo per il successo delle competizioni a cui ha preso parte, nonostante, per via della sua posizione nel ranking UCI, non sia mai partito un prima fila. Secondo, due volte iridato nele mentore diVan, il problema del portacolori della Jumbo-Visma sarebbe di natura tecnica. Queste, nello specifico, le parole cheha rilasciato a Het Laatste Nieuws sulla questione: “A ...