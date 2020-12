Campi Bisenzio (Firenze) – Auto travolge pedone per centinaia di metri e poi torna a casa (Di martedì 8 dicembre 2020) L’Automobilista, rintracciato più tardi dai carabinieri, è stato arrestato per tentato omicidio stradale. Gravissimo a Careggi il giovane investito I carabinieri della stazione di San Piero a Ponti hanno arrestato per tentato omicidio stradale un Automobilista di 56 anni, il quale alla guida della sua Autovettura ha investito un pedone di 38 anni che stava Leggi su periodicodaily (Di martedì 8 dicembre 2020) L’mobilista, rintracciato più tardi dai carabinieri, è stato arrestato per tentato omicidio stradale. Gravissimo a Careggi il giovane investito I carabinieri della stazione di San Piero a Ponti hanno arrestato per tentato omicidio stradale unmobilista di 56 anni, il quale alla guida della suavettura ha investito undi 38 anni che stava

L’automobilista, rintracciato più tardi dai carabinieri, è stato arrestato per tentato omicidio stradale. Gravissimo a Careggi il giovane investito I carabinieri della stazione di San Piero a Ponti ha ...

Investe un pedone, lo trascina per metri e fugge: arrestato 56enne

Ha investito un pedone e lo ha trascinato per diverse centinaia di metri. Per questo un 56enne è stato arrestato a San Piero a Ponti, frazione dei comuni ...

Ha investito un pedone e lo ha trascinato per diverse centinaia di metri. Per questo un 56enne è stato arrestato a San Piero a Ponti, frazione dei comuni