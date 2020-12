Boschi: "Se Conte vuole rompere faccia pure" (Di martedì 8 dicembre 2020) Parlamento esautorato, confronto assente, decisioni prese senza consultazione: Maria Elena Boschi teme si possa arrivare ad una rottura del governo. Boschi: “Temo rottura governo, non vogliamo dare pieni poteri a Conte” su Notizie.it. Leggi su notizie (Di martedì 8 dicembre 2020) Parlamento esautorato, confronto assente, decisioni prese senza consultazione: Maria Elenateme si possa arrivare ad una rottura del governo.: “Temo rottura governo, non vogliamo dare pieni poteri a” su Notizie.it.

lucianonobili : Boschi: «Il governo rischia la rottura? Spero di no, ma temo di sì. Non diamo i pieni poteri a Conte»… - Corriere : Boschi: «Il governo rischia la rottura? Spero di no, ma temo di sì. No pieni poteri a Conte» - Adnkronos : #Recovery, Boschi: 'Non diamo pieni poteri a Conte, temo rottura governo' - eulife65 : Boschi: «Il governo rischia la rottura? Spero di no, ma temo di sì. Non diamo i pieni poteri a Conte»… - Gio15474822 : RT @lucianonobili: Boschi: «Il governo rischia la rottura? Spero di no, ma temo di sì. Non diamo i pieni poteri a Conte» -